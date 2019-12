TV para preso escondia router e telemóveis

Os guardas prisionais da cadeia de Lisboa intercetaram, na segunda-feira, uma encomenda com uma televisão dirigida a um recluso. No interior do aparelho formam encontrados um router (aparelho que permite o acesso à internet), e três telemóveis.

Os guardas que estão na portaria dos estabelecimentos prisionais são obrigados a abrir encomendas com eletrodomésticos dirigidos a reclusos, e foi desta forma que os artigos ilegais foram encontrados.

Ao que o CM apurou, já foi aberto um inquérito disciplinar interno, que poderá levar à punição do detido.

Os artigos foram apreendidos.