Ucraniano apanhado a guiar alcoolizado acusa PSP de Vila do Conde de agressões, perseguição e xenofobia

Hematomas na cara e no tronco, marcas das algemas nos pulsos: Valery Polosenko, ucraniano de 42 anos apresentou uma queixa-crime contra agentes da PSP de Vila do Conde por agressão, perseguição e xenofobia. O homem foi detido na noite de sábado para domingo da semana passada, quando estava ao volante de um carro com os faróis desligados.



Submetido ao teste do balão, indica a Polícia de Segurança Pública acusou uma taxa-crime de 2,56 gramas por litro de sangue. O detido foi levado para a esquadra da Póvoa de Varzim e, refere a sua advogada Alexandra Cruz foi também à GNR e à PSP de Vila do Conde. Pelo caminho os agentes tê-lo-ão chamado de "ucra" e "palhaço" e dito para ele ir "para a sua terra". Diz ainda que foi empurrado e agredido, e que lhe retiraram o telemóvel impedindo-o de ligar a um advogado. O Comando Metropolitano do Porto da PSP já abriu um inquérito para apurar os factos, segundo disse esta força ao CM.

"O cidadão, ao ser informado que iria ser detido pelo crime de condução sob o efeito de álcool, tentou sair da instalação policial e reagiu de forma agressiva contra os polícias, quando foi impedido de o fazer. (…) Os polícias procederam à sua restrição e algemagem. Após notificação para comparência em tribunal e demais procedimentos que decorrem da detenção, o cidadão saiu livremente da instalação policial.", refere o Comando Metropolitano do Porto da PSP.

O detido apresentou denúncia na PSP, na segunda-feira, por uso excessivo de força e formalizou queixa-crime.O ministro da Administração Interna determinou a abertura de um processo de acompanhamento, por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna ao inquérito da PSP que averigua esta queixa de agressões a um cidadão ucraniano