Ucraniano morto no Aeroporto foi assistido por enfermeiro que alertou para que o levassem ao hospital

O cidadão ucraniano morto no Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Aeroporto de Lisboa, esteve preso numa sala durante 15 horas, com algemas e fita-cola, e foi assistido por um enfermeiro seis horas antes de morrer.

De acordo com o Público, que cita testemunhos prestados à Polícia Judiciária, um dos enfermeiros que assistiu Ihor Homenyuk terá avisado os inspetores de que, "face à sua condição", o homem precisava de cuidados médicos e devia ser levado a um hospital. Três inspetores do SEF foram constituídos arguidos e estão em prisão domiciliária, suspeitos de homicídio qualificado.