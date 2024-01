Ucraniano que matou russo à facada em Viseu condenado a 12 anos de prisão

O Tribunal de Viseu condenou esta sexta-feira o cidadão ucraniano, de 47 anos, julgado pelo crime de homicídio consumado a um homem de nacionalidade russa, a 5 de maio de 2002 em Viseu e por outros dois crimes de homicídio tentado.A defesa de Sergiy Uvarov vai recorrer da decisão. O homem tem ainda de pagar uma indemnização de 20 mil euros à mãe do cidadão russo que matou.

Sergiy Uvarov estava acusado de um crime de homicídio, de que foi vítima o russo David Iliutchenko, apontado como elo de ligação entre máfias de imigração ilegal. Estava também acusado de dois crimes de homicídio na forma tentada, por alegadamente ter ferido os ucranianos Valeriy Bigvava e Igor Garcucha.

Segundo Sergiy, a morte de David Iliutchenko ocorreu no dia seguinte ao russo ter dado indicações para que ele, Boris Nikandrov e Roman Lysenko esperassem numa paragem de autocarro por uma pessoa de uma empresa de construção que lhes iria dar trabalho e alojamento.

Como não aparecia ninguém, ele e Boris telefonaram para David, que inicialmente lhes ia dizendo para esperarem e depois desligou o telemóvel. Os três acabaram por passar a noite junto ao cemitério, "sem dinheiro, sem água e sem comida", e só na manhã seguinte conseguiram regressar a casa de autocarro, acrescentou.

De acordo com Sergiy, Boris terá sido espancado porque confrontou David com o facto de eles os três lhe terem pago dinheiro para ele lhes arranjar trabalho e não ter cumprido o acordado. Posteriormente, David também lhe bateu quando procurava o telemóvel para pedir ajuda para o amigo.

Sergiy disse que pagou 300 euros a "uma agência turística" da Ucrânia e depois mais 480 euros a David, que seria a pessoa encarregada de resolver "todas as questões" em Portugal. Do dinheiro que trouxe para Portugal, ficou apenas com cerca de 50 euros.