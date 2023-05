Ucranianos manifestam-se em Lisboa contra o Dia da Libertação soviética

Uma manifestação promovida pela Associação de Ucranianos em Portugal está a protestar, na tarde deste domingo, em Lisboa, contra a realização de um concerto para assinalar o dia da Libertação (que se assinala no dia 9 de maio).A data, recorde-se, celebra a vitória do exército da então União Soviética sobre a Alemanha nazi e, este ano, é organizada nas instalações da Associação Iúri Gagarin, uma agremiação com sede no bairro lisboeta da Estefânia.Os manifestantes ucranianos começaram o desfile junto à embaixada da Rússia em Lisboa e terminaram junto à associação perante o olhar de um forte dispositivo policial.