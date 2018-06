Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Última despedida a vítima de acidente fatal no IC1 em Setúbal

Dezenas de pessoas estiveram presentes nas cerimónias fúnebres a Vítor Sousa.

Por Sofia Garcia | 09:12

A carrinha funerária chegou ao cemitério da Paz, em Algeruz, Setúbal, pouco depois das 15h00 deste sábado, seguida de uma longa fila de carros.



Dezenas de familiares e amigos que quiseram estar presentes no último adeus a Vítor Sousa, a primeira das seis vítimas mortais do brutal acidente no IC1 a enterrar.



O irmão, Paulo Sousa, seguia na carrinha funerária.



"Era um miúdo bondoso e muito prestável", contou Alzira Matos, vizinha de Vítor Sousa. "Ele levava-me as compras a casa, quando trabalhava numa loja no mercado", disse, por seu turno, Berta Nunes.



Flávio Neves, o único sobrevivente do grupo de sete trabalhadores, não esteve presente nas cerimónias fúnebres do amigo, por ainda estar a recuperar do choque.