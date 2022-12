O último adeus a Ani Dabó, a jovem militar de 22 anos que morreu afogada, no passado dia 25, quando tentava salvar as amigas, aconteceu este sábado no Cemitério da Amadora.



As cerimónias fúnebres ficaram marcadas por lágrimas, abraços e flores. Com o caixão coberto com a bandeira de Portugal e uma fotografia de Ani, o cortejo fúnebre saiu da Igreja de Massamá, concelho de Sintra.









Ver comentários