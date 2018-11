Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Último adeus a família que morreu intoxicada em Sabrosa

Bispo pede união para ultrapassar a dor. Colegas de menores foram ao funeral.

Por Tiago Virgílio Pereira | 09:04

Foi uma grande tragédia o que aconteceu em Fermentões. Estamos aqui para nos despedirmos dos cinco irmãos que nos deixaram. Cinco vidas que foram ceifadas de forma prematura e que tudo tinham para ser longas.



Que isto nos torne mais amigos uns dos outros na fé e na caridade", disse esta terça-feira D. Amândio Tomás, Bispo de Vila Real, durante a homilia que antecedeu à sepultura dos corpos das irmãs Beatriz e Catarina, de 9 e 14 anos, dos pais António e Maria, de 48 e 44, e do tio Carlos, de 48. Os familiares morreram no passado fim de semana, em casa, intoxicados por monóxido de carbono libertado pelo gerador a gasolina, ao que tudo indica.



As cerimónias fúnebres decorreram na igreja matriz de Paços, em Sabrosa. "Nunca aqui na terra se assistiu a um funeral com tanta gente", comentou Filomena Lima, 61 anos. Segundo a amiga da família, "tinha sido a primeira vez que António tinha deixado o gerador dentro de casa".



A saída dos caixões da igreja foi acompanhada por palmas. Aí, foram poucos os que conseguiram conter as lágrimas. A família é recordada por todos como "humilde, educada trabalhadora e honesta". Muitos colegas das menores fizeram questão de estar presentes, entre outras homenagens que foram feitas no Agrupamento de Escolas Miguel Torga.



Durante as cerimónias fúnebres, um dos veículos estacionados nas proximidades foi assaltado. Os ladrões partiram um dos vidros e conseguiram levar uma carteira do interior.



PORMENORES

Colegas presentes

Muitos colegas das irmãs Beatriz e Catarina estiveram presentes no funeral. Os alunos do Agrupamento de Escolas Miguel Torga prestaram várias homenagens ao longo do dia, como um minuto de silêncio em memória das amigas.



Assalto no funeral

Durante as cerimónias fúnebres um dos veículos estacionados foi assaltado. Ao que o CM conseguiu apurar, os ladrões partiram um dos vidros e conseguiram levar a carteira que estava escondida. A GNR estava no local e está a investigar.