Último adeus a Tânia Fernandes aconteceu hoje em Tavira

As cerimónia fúnebres de

a mulher de 33 anos encontrada morta no rio Gilão, decorreu esta quinta-feira, em Conceição de Tavira, no Algarve,

está marcada para esta quinta-feira. O velório teve início às nove e meia da manhã e as cerimónias terminaram por volta das 11 horas e 30 minutos na Igreja Paroquial de Conceição de Tavira. O corpo da vítima foi transportado para o cemitério da mesma localidade, onde foi sepultado.



Tânia Fernandes desapareceu no passado dia 24 de setembro e, desde então, foram várias as buscas realizadas na tentativa de encontrar a mulher. Durante vários dias, Tânia permaneceu desaparecida, mas o seu corpo acabou por ser encontrado pelas autoridades, no dia 3 de outubro, no rio Gilão, em Tavira, em estado de pré-decomposição. Após várias perícias medico-legais, o corpo acabou por ser autopsiado e, posteriormente, libertado, de forma a que a família pudesse realizar a cerimónia funebre. No dia do seu desaparecimento, Tânia tinha combinado ir para casa com o marido, Daniel, mas cada um na sua respetiva viatura. Tânia nunca chegou ao destino.