Um dos militares internado durante curso de elite das Forças Armadas já recebeu alta

Um dos dois militares Fuzileiros que, no dia 19 de maio, ficou em estado crítico após terem sofrido de cansaço extremo durante uma marcha de 12 quilómetros em terreno lodoso, num curso de equiparação a Operações Especiais, entre Grândola e Troia, já teve alta do Hospital das Forças Armadas. E o segundo, em situação mais grave, está a evoluir favoravelmente e deverá em breve ser transferido do Hospital Curry Cabral para o Hospital das Forças Armadas (HFAR), adiantou aofonte oficial da Marinha.O curso de aperfeiçoamento em Operações Especiais, que havia sido suspenso para averiguações, foi entretanto retomado. Da inspeção realizada não foram encontrados indícios de más práticas no curso, explicou a mesma fonte, estando por encontrar as razões pessoais ou médicas que levaram os dois militares a desfalecer no final da prova.Tal como onoticiou, a prova consistia num percurso em zonas lodosas, inserida numa das atividades no âmbito do módulo de atividades aquáticas do Curso de Aperfeiçoamento em Operações Especiais, iniciado no passado dia 6 de abril. Os O militares em causa têm 23 e 22 anos e entraram na Marinha em 2016 e 2017. A prova foi acompanhado por médicos , que no início , a meio e no final verificaram a condição dos 14 participantes.As duas vítimas estavam alegadamente bem no ponto intermédio (onde outros já apresentavam maior cansaço) mas no final desfaleceram, um deles a 100 metros da ‘meta’.