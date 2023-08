Um dos quatro bombeiros feridos no acidente em Baião já teve alta

Um dos quatro bombeiros da corporação de Vila Meã que ficaram feridos num despiste, na passada terça-feira, já teve alta hospitalar. Os restantes três elementos permanecem hospitalizados em situação estável.

Ao que o CM conseguiu apurar, o condutor da viatura que tinha ficado ferido com gravidade foi submetido a uma cirurgia na coluna e está a recuperar na Unidade de Cuidados Intermédios do Hospital Padre Américo, em Penafiel. Já uma bombeira foi alvo de intervenção cirúrgica a um braço e apresentava um pneumotórax.

O despiste ocorreu quando a equipa da corporação de Vila Meã se deslocava para uma das frentes ativas do incêndio que lavrava em Baião. No momento em que realizavam inversão de marcha, com o chefe a auxiliar a manobra no exterior, a viatura acabou por cair para uma ribanceira com cerca de 200 metros e terá capotado 20 vezes. Três bombeiros foram projetados e apenas o condutor do veículo ficou encarcerado.