Um em cada quatro incêndios tem mão criminosa

Um quarto de todos os incêndios investigados e com causas já apuradas este ano teve origem criminosa. Foram quase mil os casos em que há 100% de certeza que se tratou de fogo posto, entre 1 de janeiro e 31 de agosto, de acordo com um relatório do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.Nesse período de tempo, a GNR deteve 47 incendiários e identificou outras 455 pessoas, tendo registado 4520 crimes de incêndio florestal.... < br />