As autópsias às vítimas mortais de acidentes de viação revelam que um em cada três mortos tinha álcool no sangue. Os dados do Instituto Nacional de Medicina Legal revelam que nos últimos cinco anos não houve alterações à tendência, mesmo nos anos em que a pandemia de Covid-19 limitou a circulação, e que do total de mortes um em cada cinco apresentava uma taxa-crime, acima de 1,2 g.









