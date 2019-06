Um homem ficou com ferimentos leves na sequência de uma colisão entre o veículo ligeiro onde seguia e o Metro do Porto, na Estação de Portas Fronhas, em Vila do Conde.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, a via esteve cortada entre as estações de São Brás e Alto de Pega.O ferido foi transportado para o Hospital da Póvoa de Varzim. O alerta foi dado cerca das 10h10, de acordo com a mesma fonte.