Um ferido é o resultado de uma aparatosa colisão entre uma mota e um carro, ao início da noite desta sexta-feira, na rua de Perlinhas, em Rio Tinto, Gondomar.



No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A vítima depois de estabilizada foi transportada para o hospital, com ferimentos considerados graves. As causas da colisão são ainda desconhecidas.





No local, está a PSP que está a investigar.