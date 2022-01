Uma pessoa ficou ferida, na manhã desta quarta-feira, numa colisão entre uma ambulância de transporte de doentes não urgentes e um carro, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na rotunda da rua 33 com a avenida 24.A vítima foi levada, pelos bombeiros locais, para o hospital de Gaia.A PSP de Espinho investiga as causas do acidente.