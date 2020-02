Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros durante a manhã desta segunda-feira, no Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, no sentido Lisboa - Cascais.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa, o alerta ocorreu cerca das 09h25.sabe que a pessoa ferida apresenta apenas ferimentos ligeiros. No entanto, foi transportada ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.