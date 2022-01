Uma pessoa ficou ferida na sequência de desacatos no centro de Lisboa, na noite deste domingo.



Ao que o CM apurou, na origem dos desentendimentos esteve o bloqueio de um carro. O condutor do carro que queria sair do estacionamento e ficou impedido pela viatura de outro homem acabou ferido.



A PSP e o INEM estiveram no local e uma pessoa foi identificada pelas autoridades.

