Um homem ficou ferido num despiste aparatoso de carro, este sábado, em Tomar, Santarém.



Segundo a imprensa local, um carro bateu noutro, que estava estacionado, rodopiou, embateu com violência numa árvore e enfaixou-se no passeio, entre a árvore e um prédio.







No local estiveram os bombeiros de Tomar e a PSP.



