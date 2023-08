Um ferido em despiste de carro em Viana do Castelo

Um homem sofreu ferimentos ligeiros, esta quinta-feira, depois de sofrer um despiste de carro em que seguia no centro de Viana do Castelo. O veículo colidiu contra um poste de iluminação.A vítima foi prontamente assistida pelos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, uma vez que o acidente ocorreu na rua do quartel. Recebeu os primeiros cuidados médicos no local e foi depois transportada para o hospital da cidade.Nesta ocorrência estiveram envolvidos seis operacionais dos bombeiros, que foram apoiados por uma ambulância.