Um ferido é o resultado de um despiste, na rua Ciríaco Cardoso, no Porto, esta segunda-feira. Ao que o Correio da Manhã apurou, o carro ter-se-á despistado e embatido em viaturas que estavam estacionadas. Teve de ser desencarcerado.



Foi assistido no local pelos Sapadores do Porto e Bombeiros Portuenses e transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, com ferimentos considerados ligeiros. A PSP esteve no local e investiga as causas do despiste.

