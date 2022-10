Um ferido em despiste de carro seguido de capotamento em Oliveira do Bairro

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste de um carro, seguido de capotamento, esta noite de domingo, em Oliveira do Bairro.A vítima ficou encarcerada e foi necessário acionar uma equipa de desencarcermento para a retirar dos destroços da viatura.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Oliveira do Bairro, para um acidente rodoviário, na rua do Paraíso, na Palhaça.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Oliveira do Bairro, para o hospital de Aveiro.A ambulância de suporte imediato de vida de Águeda foi mobilizada para o local.A GNR foi acionada e investiga