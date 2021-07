A circulação ferroviária na linha do Vouga, entre Aveiro e Águeda, na zona da Horta, esteve interrompida, esta manhã de segunda-feira, cerca de duas horas, por causa de um despiste de um carro.Na sequência de um despiste, a viatura acabou por se imobilizar sobre os carris. O condutor sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado cerca dsas 07h30. A GNR do comando distrital de Aveiro esteve no local.