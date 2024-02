Um ferido é o resultado de um despiste, esta tarde de quarta-feira, na Estrada Nacional 106, em Lodares, no concelho de Lousada.O alerta foi dado às 17h41. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Lousada, com sete operacionais. A vítima, depois de estabilizada, foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.As causas do sinistro são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e está a investigar.