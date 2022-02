Um incêndio deflagrou esta manhã num apartamento do terceiro andar de um prédio na rua Piloto Nascimento Costa, no Barreiro, em Setúbal.Uma vítima com ferimentos leves foi transportada ao Hospital do Barreiro. Mais três pessoas estão a ser assistidas no local devido à inalação de fumo.Os feridos eram moradores na habitação onde eclodiu o incêndio.O fogo encontra-se extinto de momento.No local estão 8 veículos e 22 operacionais dos Bombeiros do Barreiro e da PSP.O alerta foi dado às 6h08.