Um condutor, com cerca de 30 anos, ficou ferido, esta noite de sexta, depois da viatura em que seguia ter caído numa ravina, Albergaria-a-Velha.O alerta foi dado, perto da meia-noite, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um acidente rodoviário, junto às foz do Rio Mau.A GNR esteve no local. A vítima foi levada, pelos bombeiros, para o hospital de Aveiro.