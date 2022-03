Um homem de 24 anos ficou ferido na madrugada de domingo à porta de uma discoteca, em Cascais, após se ter envolvido em alegadas agressões com outros dois indivíduos.Ao que oapurou, a vítima foi esfaqueada na zona do tórax e foi transportada pelos bombeiros de Alcabideche para o hospital de Cascais.A PSP foi chamada ao local.Os agressores continuam em fuga e as autoridades estão a investigar o que esteve na origem destes desacatos.