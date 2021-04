Um ferido grave durante incêndio em armazém de Alenquer

Uma pessoa ficou gravemente ferida na sequência de um incêndio num armazém, durante a tarde deste domingo, em Alenquer.Segundo o que oconseguiu apurar, o armazém tem cerca de 120 metros quadrados e no seu interior tinha arrumos e garrafas de gás, o que dificultou o combate às chamas.Para além do ferido grave, há a registar outras duas vítimas que ficaram com ferimentos ligeiros por inalação de fumo. O ferido considerado grave sofreu várias queimaduras no corpo. Foram todos transportados ao Hospital de Vila Franca de Xira.O alerta ocorreu cerca das 17h00.