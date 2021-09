Um ferido grave e outro ligeiro numa colisão entre duas carrinhas em Aveiro

Um homem de 28 anos ficou ferido com gravidade, esta manhã de quarta-feira, numa aparatosa colisão entre duas carrinhas, em Aveiro.No mesmo acidente, um outro homem de cerca de 50 anos também ficou com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na zona de Nossa Senhora de Fátima. A equipa da Viatura médica de emergência e reanimação e a ambulância de suporte imediato de vida de Aveiro foram mobilizadas.A GNR local investiga as causas do acidente. As vítimas foram levadas para o hospital de Aveiro.