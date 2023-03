Um ferido grave e quatro ligeiros após colisão em Anadia

Uma colisão frontal entre dois carros fez um ferido grave e quatro feridos ligeiros, após uma colisão frontal em Anadia, na tarde desta terça-feira.

Um homem, de 33 anos, sofreu ferimentos graves e uma mulher, com cerca de 40 anos e três crianças, dos 10 aos 15 anos, sofreram ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Anadia, para uma colisão rodoviária, em Vilarinho do Bairro. Os bombeiros de Cantanhede, a Viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra e a ambulância de suporte imediato de vida de Cantanhede também foram mobilizados.

A GNR de Anadia foi chamada a investigar as causas do acidente. As vítimas adultas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Coimbra. As vítimas menores foram levadas para o hospital pediátrico, também de Coimbra.