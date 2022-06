Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta noite de sábado, na sequência de um despiste do carro em que seguia, em Matosinhos. No mesmo acidente, outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 23h30, para os bombeiros de Leça do Balio e de S. Mamede de Infesta. O acidente deu-se na CRI, junto ao acesso à A41.As autoridades investigam as causas do acidente.