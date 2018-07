Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um ferido grave e um ligeiro após despiste de carrinha perto de Mesão Frio

Carrinha de transporte de bebidas caiu por uma encosta na EN 101.

Por Lusa | 16:01

Um ferido grave e um ligeiro foi o resultado do despiste de uma carrinha na Estrada Nacional 101, que ocorreu esta terça-feira na zona entre Baião e Mesão Frio, segundo informou fonte dos bombeiros.



O comandante dos bombeiros de Mesão Frio, Paulo Silva, explicou que o acidente ocorreu numa zona de descida da EN 101 e que a carrinha de transporte de bebidas caiu por uma encosta de "seis a sete metros", acabando por cair na mesma estrada.



Na sequência do acidente, os dois ocupantes da viatura ficaram feridos, sendo um considerado em estado mais grave, pelo que foi transportado de helicóptero para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.



O alerta para o acidente foi dado às 12 horas e para o local foram mobilizados 11 operacionais e três viaturas.



A EN 101, na zona da ponte de Carrapatelo, entre os concelhos de Mesão Frio (distrito de Vila Real) e Baião (distrito do Porto) esteve condicionada durante algum tempo.