Uma colisão entre um carro e uma mota provocou, este sábado, um ferido grave e um ferido ligeiro em São Domingos de Rana.O motociclista, a vítima com ferimentos graves, foi transportado para o hospital de Cascais.No local estiveram 12 operacionais dos bombeiros de Carcavelos apoiados por cinco viaturas.A PSP ainda se encontra no local a limpar a via para que o trânsito circule com normalidade.