Um motociclista, de 40 anos, ficou ferido com gravidade, está tarde, cerca das 15h00, numa violenta colisão entre a moto em que seguia e um carro, na EN109, em Esmoriz.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Esmoriz, para o hospital da Feira. A Viatura médica de emergência e reanimação de Gaia foi mobilizada.A GNR de Esmoriz está no local e investiga as causas do acidente.