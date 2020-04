Um ferido grave em colisão entre carro e moto em Gaia

Um homem com cerca de 50 anos ficou gravemente ferido esta quinta-feira na sequência de uma colisão entre um carro e uma moto na Rua Póvoa de Cima, em Grijó, Gaia.O ferido é o condutor do motociclo.O alerta foi dado cerca das 14h15 e no local esteve o INEM de Gaia e a GNR dos Carvalhos.