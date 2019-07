Um ferido grave em colisão entre dois carros em Aveiro

Uma pessoa ficou gravemente ferida na sequência de uma colisão entre dois carros, na manhã desta quarta-feira, em São Bernardo, Aveiro.

Outra das pessoas envolvidas no acidente ficou ferida mas sem gravidade. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Aveiro e uma delas teve de ser desencarcerada.

O alerta para a colisão foi dado às 07h04.



No local estiveram um total de 14 operacionais e seis viaturas, contemplando os Bombeiros de Aveiro Velhos, o INEM com uma VMER do hospital de Aveiro e a GNR.