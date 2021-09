Uma colisão rodoviária seguida de um atropelamento fez dois feridos, um deles em estado grave, na Estrada Nacional 205, em Manhente, Barcelos. A vítima com ferimentos de maior gravidade tratava-se de um homem que seguia no passeio quando acabou colhido por um dos carros envolvidos no acidente.

O alerta foi dado às 9h29 e os Bombeiros de Barcelos e de Barcelinhos assistiram as vítimas no local. Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Braga.

A GNR esteve no local.