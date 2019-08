Um ferido grave foi o resultado, esta quinta-feira, do despiste de um veículo pesado carregado de madeira no concelho de Góis, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu em Comareira, poucos minutos antes das 10h00.O socorro foi prestado pelos Bombeiros De Góis, que estiveram no local com 10 elementos e quatro viaturas.