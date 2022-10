Um ferido grave em despiste de carro na A4 em Marco de Canaveses

Um homem ficou gravemente ferido, esta tarde de sexta-feira, num despiste do carro em que seguia, seguido de capotamento, na A4, ao quilómetro 45, sentido Amarante/Porto, junto ao nó de saída para o Marco de Canaveses.



O alerta foi dado às 15h56. No local estão os Bombeiros de Amarante, com uma ambulância e um carro de desencarceramento, os Bombeiros de Penafiel e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.





As causas do acidente estão ainda por apurar. A GNR está no local e investiga.A autoestrada não foi cortada ao trânsito, visto que a viatura acidentada está fora da estrada.