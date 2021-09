Um ferido grave em despiste do carro na A29, em Gaia

Um homem, de 56 anos, sofreu ferimentos graves na sequência de um despiste do carro, seguido de colisão com outra viatura, esta tarde de sexta-feira, na A29, em Gaia.No mesmo acidente, um outro homem, de 54 anos, também ficou ferido.O alerta foi dado, cerca das 16h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na A29, sentido sul/norte, em S. Félix da Marinha, em Gaia.A vítima estado grave foi levada, pelos bombeiros, para o hospital da Feira. Já o ferido ligeiro foi transportado, também pelos bombeiros do concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.