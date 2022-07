Um ferido grave em explosão de gás em prédio em Almada

Uma explosão de gás num edifício com seis andares na madrugada de sábado deixou uma pessoa ferida em estado grave e três feridos, na Praceta de Alvalade, no Pragal, em Almada.O prédio com cerca de 30 residentes teve de ser evacuado, havendo suspeitas que tenha sido uma fuga de gás a originar a explosão que deixou duas habitações sem condições de habitabilidade.Pelo menos um dos elevadores do edifício sofreu também estragos, estando as autoridades a analisar os danos na estrutura do edifício.

O ferido grave foi transportado para o hospital de S. José, em Lisboa, enquanto os outros três feridos foram assistidos no local.

O incidente fez movimentar cerca de 40 operacionais das forças de socorro e segurança e 18 veículos, tendo a Polícia Judiciária sido chamada ao local.



O alerta foi dado pelas 4h39.