Um homem, com cerca de 55 anos, ficou ferido com gravidade, esta tarde, na sequência de uma explosão na habitação em Gração, Castelo de Paiva.A vítima está a ser assistida no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Penafiel.As chamas destruíram o rés-do-chão da casa.Os bombeiros de Castelo de Paiva foram mobilizados. A GNR investiga as causas do incêndio.O alerta foi dado às 15h45 para os bombeiros locais.