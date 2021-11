Um ferido grave em incêndio num carro em Grândola

Um veículo ligeiro incendiou-se na Avenida Jorge Nunes, em Grândola, pelas 16h27.



O condutor sofreu queimaduras graves, tendo sido transportado para o hospital de Coimbra de helicóptero, pelas 19h32. A viatura ficou totalmente carbonizada.





Foi uma garrafa com gás que se encontrava na mala da viatura que provocou o incêndio. Neste momento as autoridades ainda se encontram no local a criar um perímetro de segurança, uma vez que a garrafa de gás tem uma fuga.No local estão bombeiros de Grândola, Helicóptero do INEM. Equipa médica do hospital litoral alentejano e bombeiros de Alcácer do Sal, GNR e Polícia Judiciária.