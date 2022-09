Um ferido grave em violenta colisão entre carros em Castelo de Paiva

Uma pessoa sofreu ferimentos graves, esta noite de domingo, na sequência de uma violenta colisão frontal entre dois carros, em Castelo de Paiva. No mesmo acidente, outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros.O alerta foi dado cerca de 21h00, para os bombeiros de Castelo de Paiva, para um acidente rodoviário, na via de ligação de Oliveira de Azeméis a Pedorido, na zona de Nogueira do Rio.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Castelo de Paiva, para o hospital da Feira, acompanhadas pela equipa da viatura médica de emergência de reanimação da Feira.A GNR foi ao local e tomou conta da ocorrência.