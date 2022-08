Uma pessoa ficou gravemente ferida esta sexta-feira numa colisão entre duas viaturas no sentido Sul/Norte na A1, em Vila Franca de Xira.A violência da colisão fez com que um dos carros fosse projetado para a faixa contrária, sentido Norte-Sul.O alerta foi dado às 6h15.A vítima foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.Há duas vias obstruídas no sentido Norte-Sul e uma no sentido Sul-Norte. Ao que oapurou há já uma longa fila trânsito no sentido em que ocorreu o acidente.