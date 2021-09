Um homem, de 56 anos, ficou gravemente ferido após um violento despiste nas Azenhas do Mar, em Sintra.O veículo ligeiro saiu da estrada, resvalou pela rochas e quase chegou ao mar. As causas do acidente ainda estão por apurar.O alerta foi dado as 15h45.No local estiveram 20 operacionais, entre eles os Bombeiros Voluntários de Colares, a GNR de Colares, Polícia Marítima e Proteção Civil de Sintra.A vítima foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier.