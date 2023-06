Um motociclista sofreu ferimentos ligeiros, esta tarde de terça-feira, na sequência da colisão da moto em que seguia e um carro, no Porto.O alerta foi dado, cerca das 13h00, para os bombeiros Portuenses, para um acidente rodoviário, no tabuleiro da Ponte da Arrábida, sentido norte/sul, em Lordelo do Ouro.O destacamento de trânsito da GNR foi acionado e investiga as causas do acidente.A vítima foi levada, pelos bombeiros Portuenses, para o hospital de Santo António, no Porto.