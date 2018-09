Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um milhão de euros para reabrir pousada em Setúbal

Pousadas de Portugal quer reabilitar o edifício turístico, duplicando o número de quartos.

Por Cláudia Machado | 08:40

O projeto de remodelação da Pousada de Setúbal, no Forte de S. Filipe, prevê um investimento de um milhão de euros no edifício histórico para duplicar a capacidade de alojamento e criar mais dez postos de trabalho.



O plano foi apresentado esta quinta-feira pelo presidente das Pousadas de Portugal, Luís Castanheira Lopes. A unidade fechou em 2014, devido a problemas de instabilidade na encosta da serra da Arrábida.



Segundo fonte das Pousadas de Portugal, o projeto de remodelação e de ampliação da unidade turística vai agora dar entrada nos serviços da Câmara de Setúbal e só depois de aprovado se poderá dar início aos trabalhos, com uma duração prevista de cerca de um ano.



Luís Castanheira Lopes destacou, durante a apresentação do projeto, "a importância da reabertura de um Monumento Nacional que será assim devolvido ao público com novos espaços e melhores serviços, preservando toda a sua autenticidade".



A Câmara de Setúbal avançou com as obras de estabilização da encosta, num investimento de 1,1 milhões de euros, comparticipados em 85% por fundos comunitários e os restantes 15% são suportados pela autarquia que, segundo uma nota de imprensa, deverá ser posteriormente ressarcida pelo Estado. Estes trabalhos só deverão estar concluídos no final do primeiro trimestre do próximo ano.



Quando foi encerrada, a pousada tinha um total de 16 quartos e 15 funcionários, que foram depois colocados em outras unidades turísticas da rede Pousadas de Portugal. Após a conclusão dos trabalhos de ampliação, está previsto que passe a ter um total de 35 quartos e 25 funcionários.