Maquinista é a vítima mortal da colisão entre dois comboios em Barcelona

O maquinista de um comboio de passageiros suburbano morreu e dezenas de pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, após dois comboios colidirem perto de Barcelona, disseram as autoridades regionais catalãs.Cerca de 85 pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, de acordo com os serviços regionais de emergência.A colisão ocorreu quando um comboio de mercadorias descarrilou e embateu contra um comboio de passageiros na estação de Sant Boi de Llobregat, a cerca de 14 quilómetros de Barcelona, por volta das 18 horas."O maquinista do comboio de passageiros morreu em consequência do impacto", disse o governo regional numa declaração, segundo a Reuters.