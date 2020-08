Um morto e cinco feridos em despiste de carrinha de trabalhadores em Beja

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas num despiste de uma carrinha de nove lugares que transportava trabalhadores rurais de nacionalidade romena, entre Beringel e Peroguarda (Beja), disse este domingo à Lusa uma fonte da GNR.

O comando territorial da Guarda Nacional Republicana de Beja confirmou o óbito de "um cidadão de nacionalidade romena", desconhecendo, ainda, a gravidade dos feridos resultantes do acidente, "todos da mesma nacionalidade".

O despiste ocorreu na Estrada Municipal 1029, que liga Beringel, no concelho de Beja, a Peroguarda, no município de Ferreira do Alentejo.

O alerta foi dado pelas 16h40 e mobilizou um total de 10 viaturas e 26 operacionais, de acordo com informação divulgada pela Proteção Civil.